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Стало известно, начисляется ли ЕСВ на выходное пособие при увольнении

23:55, 16 апреля 2024
Налоговики объяснили, является ли для работодателя базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия, начисленная наемному работнику при увольнении.
Стало известно, начисляется ли ЕСВ на выходное пособие при увольнении
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Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области разъяснило, является ли для работодателя базой начисления единого взноса сумма выходного пособия, начисленная наемному работнику при увольнении.

Так, согласно п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для предприятий, учреждений и организаций, используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме , определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда».

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Пунктом 3.8 разд. 3 Инструкции № 5 определено, что суммы выходного пособия при прекращении трудового договора входят в другие выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда.

Следовательно, сумма выходного пособия, начисленная работодателем наемному работнику при его увольнении, не является базой начисления единого взноса.

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