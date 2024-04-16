На Закарпатье задержан мужчина, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию

Закарпатец согласился помочь 33-летнему мужчине незаконно попасть в Румынию.

На Закарпатье задержан местный житель, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры местному жителю сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что закарпатец согласился помочь 33-летнему мужчине незаконно попасть в Румынию. Стоимость такой «услуги» составляла 2300 долларов с человека.

Маршрут должен был начинаться в с. Деловое Раховского района и пролегать через р. Тиса. Подозреваемый заблаговременно предоставил гражданину советы по предстоящей переправке и способам обойти стационарные блокпосты.

15 апреля закарпатец встретился с мужем в Рахове и должен был получить от него аванс за незаконное пересечение границы в размере 1000 долларов. В это время его разоблачили и задержали правоохранители.

В ближайшее время ему будут выбирать меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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