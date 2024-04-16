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На Закарпатті затримали чоловіка, який за $2300 планував переправити військовозобов'язаного до Румунії

23:34, 16 квітня 2024
Закарпатець погодився допомогти 33-річному чоловіку незаконно потрапити до Румунії.
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $2300 планував переправити військовозобов'язаного до Румунії
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На Закарпатті затримали місцевого жителя, який за $2300 планував переправити військовозобов'язаного до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаного через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що закарпатець погодився допомогти 33-річному чоловіку незаконно потрапити до Румунії. Вартість такої «послуги» становила 2300 доларів з особи.

Маршрут мав розпочинатися в с. Ділове Рахівського району та пролягати через р. Тиса. Підозрюваний завчасно надав громадянину поради щодо майбутнього переправлення та способи, як обійти стаціонарні блокпости.

15 квітня закарпатець зустрівся з чоловіком у м. Рахів і мав одержати від нього аванс за незаконний перетин кордону у розмірі 1000 доларів. Саме тоді його викрили та затримали правоохоронці.

Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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