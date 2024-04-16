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З якого віку надається право на керування різними типами транспорту

21:42, 16 квітня 2024
З якого віку можна відкривати категорії.
З якого віку надається право на керування різними типами транспорту
Джерело фото: Shutterstock
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Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, видача посвідчення водія вперше – одна з найпопулярніших послуг. Лише з початку 2024 року, тобто за 3,5 місяці, було видано понад 57 тисяч посвідчень водія після складання іспитів.

Мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння й отримання посвідчення водія – 16 років для керування мотоциклом.

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

  • 16 років – категорії А1, А;
  • 18 років – категорії В1, В, С1, С;
  • 19 років – категорії BE, C1E, СЕ;
  • 21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Для отримання посвідчення водія необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі. Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.

Після успішного складання тестування майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та складає внутрішній практичний іспит. Далі — в  сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів: 

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);
  • медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;
  • ідентифікаційний номер;
  • наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

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