З якого віку надається право на керування різними типами транспорту

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, видача посвідчення водія вперше – одна з найпопулярніших послуг. Лише з початку 2024 року, тобто за 3,5 місяці, було видано понад 57 тисяч посвідчень водія після складання іспитів.
Мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння й отримання посвідчення водія – 16 років для керування мотоциклом.
Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:
Для отримання посвідчення водія необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі. Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.
Після успішного складання тестування майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та складає внутрішній практичний іспит. Далі — в сервісному центрі МВС.
Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:
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