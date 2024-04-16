С какого возраста предоставляется право на управление разными типами транспорта

С какого возраста можно открывать категории.

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Как сообщают в Главном сервисном центре МВД, выдача удостоверения водителя впервые – одна из самых популярных услуг. Только с начала 2024 года, то есть за 3,5 месяца, было выдано более 57 тысяч удостоверений водителя после сдачи экзаменов.

Минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получения удостоверения водителя – 16 лет для управления мотоциклом.

Согласно Закону Украины «О дорожном движении», право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет – категории А1, А;

18 лет – категории В1, В, С1, С;

19 лет – категории BE, C1E, КЭ;

21 лет – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Для получения удостоверения водителя необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе. Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан.

После успешной сдачи тестирования будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдает внутренний практический экзамен. Далее – в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории;

идентификационный номер;

имеющиеся удостоверение водителя (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

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