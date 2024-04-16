С какого возраста предоставляется право на управление разными типами транспорта

Как сообщают в Главном сервисном центре МВД, выдача удостоверения водителя впервые – одна из самых популярных услуг. Только с начала 2024 года, то есть за 3,5 месяца, было выдано более 57 тысяч удостоверений водителя после сдачи экзаменов.
Минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получения удостоверения водителя – 16 лет для управления мотоциклом.
Согласно Закону Украины «О дорожном движении», право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:
Для получения удостоверения водителя необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе. Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан.
После успешной сдачи тестирования будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдает внутренний практический экзамен. Далее – в сервисном центре МВД.
Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:
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