«Укрпочта» планирует продать неврученные посылки на аукционе

Торги пройдут в формате трехраундового английского аукциона – повышение цены.

«Укрпочта» выставила на аукцион наборы неурученных посылок. Подходящие лоты появились в системе Прозорро.Продажи.

Можно посоревноваться за 9 наборов нерученных отправлений. Количество коробок в наборе – 100 шт.

«Содержимое коробок неизвестно! Это может быть как обычная книга, так и электронная, или любой гаджет или предметы одежды, или товар из разных стран мира и т.д. Предварительный досмотр участниками аукциона не предусмотрен. Вывоз имущества возлагается на победителя аукциона», — говорится в описании каждого лота.

Торги пройдут в формате трехраундового английского аукциона – повышение цены. Ближайший аукцион пройдет 8 мая.

Ранее Укрпочта нестандартно объяснила цель продажи старых авто: «Да, выставили гнилое говно на аукцион».

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