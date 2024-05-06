«Укрпошта» планує продати невручені посилки на аукціоні

Торги пройдуть в форматі трираундового англійського аукціону – на підвищення ціни.

«Укрпошта» виставила на аукціон набори невручених посилок. Відповідні лоти з’явилися в системі Прозорро.Продажі.

Наразі можна позмагатися за 9 наборів невручених відправлень. Кількість коробок в наборі – 100 шт.

«Вміст коробок невідомий! Це може бути як звичайна книжка так і електронна, або будь який гаджет чи предмети одягу, або товар з різних країн світу тощо. Попередній огляд учасниками аукціону не передбачений. Вивіз майна покладається на переможця аукціону», — йдеться в описі до кожного лоту.

Торги пройдуть в форматі трираундового англійського аукціону – на підвищення ціни. Найближчий аукціон відбудеться 8 травня.

Раніше Укрпошта нестандартно пояснила мету продажу старих авто: «Так, виставили гниле гівно на аукціон».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.