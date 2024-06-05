Как изменятся цены до конца года, – прогноз НБУ

Несмотря на войну, инфляция остается довольно низкой. По данным Национального банка Украины, в марте и апреле потребительские цены выросли лишь на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного меньше, чем ожидалось в начале 2024 года.
Чем именно можно объяснить эту тенденцию?
Однако, что ожидать в будущем?
По прогнозам НБУ, инфляция в последующие месяцы немного ускорится и по итогам года может незначительно превысить 8%. Это может произойти из-за исчерпания эффекта урожаев прошлого года, а также из-за негативного влияния войны на расходы бизнеса и повышения отдельных тарифов.
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