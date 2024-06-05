Как изменятся цены до конца года, – прогноз НБУ

Инфляция в Украине пока остается на низком уровне.

Несмотря на войну, инфляция остается довольно низкой. По данным Национального банка Украины, в марте и апреле потребительские цены выросли лишь на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного меньше, чем ожидалось в начале 2024 года.

Чем именно можно объяснить эту тенденцию?

Высокие урожаи прошлого года: Рекордные урожаи зерновых и овощей повлияли на цены на продукты питания.

Снижены цены на тепличную продукцию: Поддержаны теплой зимой.

Увеличение объемов продаж внутренним рынком: Блокада на польской границе способствовала этому, снижая давление на цены.

Правительственные меры: Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и контроль НБУ на валютном рынке.

Однако, что ожидать в будущем?

По прогнозам НБУ, инфляция в последующие месяцы немного ускорится и по итогам года может незначительно превысить 8%. Это может произойти из-за исчерпания эффекта урожаев прошлого года, а также из-за негативного влияния войны на расходы бизнеса и повышения отдельных тарифов.

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