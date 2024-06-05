Як зміняться ціни до кінця року, – прогноз НБУ

Інфляція в Україні поки залишається на низькому рівні.

Попри війну, інфляція залишається доволі низькою. За даними Національного банку України, у березні та квітні споживчі ціни зросли лише на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що трохи менше, ніж очікувалося на початку 2024 року.

Чим саме можна пояснити цю тенденцію?

Високі врожаї минулого року: Рекордні врожаї зернових та овочів вплинули на ціни на продукти харчування.

Знижені ціни на тепличну продукцію: Підтримані теплою зимою.

Збільшення обсягів продажу внутрішнім ринком: Блокада на польському кордоні сприяла цьому, знижуючи тиск на ціни.

Урядові заходи: Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та контроль НБУ на валютному ринку.

Проте, що очікувати в майбутньому?

За прогнозами НБУ, інфляція в наступні місяці трохи прискориться і за підсумками року може незначно перевищити 8%. Це може статися через вичерпання ефекту врожаїв минулого року, а також через негативний вплив війни на витрати бізнесу та підвищення окремих тарифів.

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