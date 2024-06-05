Як зміняться ціни до кінця року, – прогноз НБУ

Попри війну, інфляція залишається доволі низькою. За даними Національного банку України, у березні та квітні споживчі ціни зросли лише на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що трохи менше, ніж очікувалося на початку 2024 року.
Чим саме можна пояснити цю тенденцію?
Проте, що очікувати в майбутньому?
За прогнозами НБУ, інфляція в наступні місяці трохи прискориться і за підсумками року може незначно перевищити 8%. Це може статися через вичерпання ефекту врожаїв минулого року, а також через негативний вплив війни на витрати бізнесу та підвищення окремих тарифів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.