В Одесі застрелили чоловіка через зауваження про гучну музику

Чоловіка застрелили через те, що він зробив зауваження мешканцю однієї з квартир багатоповерхівки стосовно гучної музики.

В Одесі застрелили чоловіка через те, що він зробив зауваження мешканцю однієї з квартир багатоповерхівки стосовно гучної музики. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Вказано, що інцидент стався в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова.

Встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, почув з родичем гучну музику та галас, що лунали з квартири на 9 поверсі. Піднявшись, вони постукали у двері, а коли вийшов мешканець оселі, зробили йому зауваження щодо шуму, на що той почав поводити себе агресивно.

«Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, декілька разів вистрелив в одного з них, поціливши у груди.

Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Брат вбитого сповістив про подію сусідам, а ті – поліцію», — йдеться у повідомленні.

Правопорушник з місця вчинення злочину втік. Однак за годину оперативники та слідчі встановили його особу та місцезнаходження і затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста.

Правопорушником виявився 22-річний житель Одеси.

З місця події правоохоронці вилучили незареєстровану на зловмисника зброю, яка попередньо є вогнепальною, та кілька гільз, які з іншими речовими доказами скерують на експертизу. Звідки у підозрюваного зброя, і її походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування.

Крім того, у підозрюваного були відібрані біологічні зразки для встановлення стану наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

За наявності достатніх доказів слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, поліцейські клопочуть щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

За результатами досудового розслідування діям фігуранта буде надано кінцеву правову кваліфікацію та висунуто обвинувачення, яке скерують до суду.

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