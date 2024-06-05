Практика судів
  1. В Україні

В Одесі застрелили чоловіка через зауваження про гучну музику

16:17, 5 червня 2024
Чоловіка застрелили через те, що він зробив зауваження мешканцю однієї з квартир багатоповерхівки стосовно гучної музики.
В Одесі застрелили чоловіка через зауваження про гучну музику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі застрелили чоловіка через те, що він зробив зауваження мешканцю однієї з квартир багатоповерхівки стосовно гучної музики. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Вказано, що інцидент стався в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова.

Встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, почув з родичем гучну музику та галас, що лунали з квартири на 9 поверсі. Піднявшись, вони постукали у двері, а коли вийшов мешканець оселі, зробили йому зауваження щодо шуму, на що той почав поводити себе агресивно.

«Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, декілька разів вистрелив в одного з них, поціливши у груди.

Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Брат вбитого сповістив про подію сусідам, а ті – поліцію», — йдеться у повідомленні.

Правопорушник з місця вчинення злочину втік. Однак за годину оперативники та слідчі встановили його особу та місцезнаходження і затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста.

Правопорушником виявився 22-річний житель Одеси.

З місця події правоохоронці вилучили незареєстровану на зловмисника зброю, яка попередньо є вогнепальною, та кілька гільз, які з іншими речовими доказами скерують на експертизу. Звідки у підозрюваного зброя, і її походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування.

Крім того, у підозрюваного були відібрані біологічні зразки для встановлення стану наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

За наявності достатніх доказів слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, поліцейські клопочуть щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

За результатами досудового розслідування діям фігуранта буде надано кінцеву правову кваліфікацію та висунуто обвинувачення, яке скерують до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

У судах запроваджують Правила організації ефективного судочинства – у Київському апеляційному суді відбувся круглий стіл, де обговорили їх мету, спільне бачення та перспективи

Київський апеляційний суд спільно з колегами із судової спільноти, міжнародними партнерами, представниками адвокатури і прокуратури обговорили перспективи запровадження у судах Правил організації ефективного судочинства.

Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду