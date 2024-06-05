Кабмін постановив забронювати лише половину рятувальників — нардеп

Працівники ДСНС отримають бронь, але не всі — рішення Уряду.

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначається, що бронювання працівників ДСНС передбачається в обсягах не більше 50 відсотків.

Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.

Нагадаємо, ми писали, що петиція про бронювання рятувальників зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Також повідомляли, що Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці.

Додамо, Федір Веніславський повідомив, що уряд невдовзі має затвердити постанову щодо бронювання від мобілізації рятувальників та поліцейських.

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