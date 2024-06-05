Кабмин постановил забронировать только половину спасателей - нардеп

Сотрудники ГСЧС получат бронь, но не все — решение Правительства.

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Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предусматривает бронирование, в частности работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Отмечается, что бронирование работников ГСЧС предполагается в объемах не более 50 процентов.

Кроме спасателей правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждениях судебной системы и органах досудебного расследования. Их можно забронировать до 50%.

Напомним, мы писали, что петиция о бронировании спасателей собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Также сообщалось, что Кабмин продлил срок действия отсрочок от призыва в связи с бронированием на 3 месяца.

Добавим, Федор Вениславский сообщал, что правительство вскоре должно утвердить постановление о бронировании от мобилизации спасателей и полицейских.

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