В Одессе застрелили мужчину из-за замечаний о громкой музыке

Мужчину застрелили из-за того, что он сделал замечание жителю одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки.

В Одессе застрелили мужчину из-за того, что он сделал замечание жильцу одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Указано, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня в многоэтажке по улице Академика Королева.

Установлено, что 28-летний мужчина, приехавший из соседней области на выходные к брату в Одессу, услышал с родственником громкую музыку и шум из квартиры на 9 этаже. Поднявшись, они постучались в дверь, а когда вышел житель дома, сделали ему замечание по шуму, на что тот начал вести себя агрессивно.

«Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Тогда злоумышленник вошел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те – полиции», — говорится в сообщении.

Правонарушитель с места совершения преступления скрылся. Однако через час оперативники и следователи установили его личность и местонахождение и задержали в квартире матери в этом же районе города.

Правонарушителем оказался 22-летний житель Одессы.

С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на злоумышленника оружие, предварительно огнестрельное, и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. Откуда у подозреваемого оружие и его происхождение следователи будут устанавливать в ходе расследования.

Кроме того, у подозреваемого были отобраны биологические образцы для установления состояния наркотического или алкогольного опьянения.

При наличии достаточных улик следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, полицейские ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

По результатам досудебного расследования действиям фигуранта будет дана конечная правовая квалификация и предъявлено обвинение, которое направят в суд.

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