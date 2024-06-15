Федор Вениславский отметил, что возвращающиеся из-за границы мужчины, чтобы стать на учет, сталкиваются с определенными проблемами

Мужчины не могут выехать обратно в свои семьи и не могут встать на военный учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин предусмотрел, что украинцы, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, смогут подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК. Однако – при определенных условиях.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что мужчины, которые возвращаются из-за границы, чтобы стать на учет, сталкиваются с определенными проблемами.

«Граждане Украины, которые не стояли на военном учете и вернулись в Украину, они сейчас попали фактически в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно в свои семьи и не могут в Украине стать на военный учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства», - сказал он в эфире Radio NV.

По словам Вениславского, эта проблема обсуждалась в профильном Комитете парламента.

В настоящее время готовится соответствующее обращение в Кабмин, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, поскольку эта проблема требует решения.

Нардеп отметил, что несколько десятков таких граждан обратились к нему лично.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

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