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В Национальной академии наук поддержали отмену перевода часов и объяснили почему

15:02, 19 июля 2024
Академики НАН поддержали отмену перевода часов на «летнее время».
В Национальной академии наук поддержали отмену перевода часов и объяснили почему
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время, так как 16 июля Верховная Рада приняла в целом как Закон законопроект об исчислении времени в Украине №4201.

Принятый документ вызвал много критики в сети, но в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на летнее время.

Академик-секретарь отделения общей биологии НАН Украины Владимир Радченко рассказал, почему считает эту инициативу правильной и полезной для здоровья украинцев.

«Хочу подчеркнуть, что считаю этот Закон таким, который отвечает интересам Украины. Критики Закона делятся на три категории: тех, кто считает необходимым сохранить перевод времени в Украине на летнее и зимнее время; тех, кто предлагает – в случае отмены перевода часов – установить на территории Украины двухчасовые пояса; а также тех, кто подчеркивает, что страна должна остаться в летнее время.

То есть фактически оказаться в так называемом третьем часовом поясе, за которым живет вся европейская часть россии. Даже сам факт таких призывов явно противоречит национальным интересам Украины», – сказал Радченко.

Ученый пояснил, что почти вся территория Украины полностью расположена в так называемом втором часовом поясе (UTC+2) нашей планеты, кроме большей части Закарпатской области (на первом поясе) и отдельных восточных районов Донецкой и Луганской областей (в третьем часовом поясе).

«Не возникает никаких сомнений в том, что наша страна должна принадлежать ко второму часовому поясу. Учитывая это, предложения разделить территорию Украины на два часовых пояса или остаться в летнее время (что фактически означает переход к третьему часовому поясу), которые раздаются в медиа, лишены весомых обоснований», – сказал академик НАН.

В НАН отметили, что законодательство позволяет устанавливать время начала рабочего дня локально (объектово), а также регионально, в том числе с учетом временных и сезонных отличий начала и продолжительности светового дня.

«При этом нет нужды в общегосударственном переводе часов, когда сразу образуется временный хаос в расписаниях движения общественного транспорта, что вместо экономических преимуществ может приводить к убыткам», – считает Радченко.

В свою очередь, академик НАН Украины и НАМН Украины, президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цымбалюк подчеркнул, что перевод стрелок часов влияет на естественные биологические ритмы организма, напрягая почти все его функциональные системы.

«Любой организм живет по присущим ему биологическим ритмам, являющимся самоподдерживающимися автономными периодическими колебаниями интенсивности физиологических реакций. Оптимальная жизнедеятельность возможна только при учете этих природных биологических ритмов.

Перевод стрелок часов влияет на естественные биологические ритмы организма, напрягая почти все его функциональные системы – прежде всего эндокринную, нервную, пищеварительную, сон и другие, которые обеспечивают гомеостаз и адаптивные реакции по поводу факторов окружающей среды. Между тем они упорядочены таким образом, что их регулирование направлено на сохранение и поддержание целостности, постоянства и уравновешенности организма», - заявил он.

По словам ученого, при изменении ритмов окружающей среды (гелиографических или социально навязанных ритмов) происходит расстройство системы циркадианных ритмов организма, которые сложились ранее. В организме создается состояние десинхроза.

«Десинхроз – это вид хронопатологии, он является предвестником и спутником самых разных проявлений неблагополучия организма, в том числе и многих заболеваний. Наиболее распространенной причиной десинхроза являются изменения часовых поясов в результате длительных перелетов и переездов; несогласованность по фазе с поясным временем, то есть с местным солнечным временем, ритма «сон – бодрствование».

Более того, противоречивые ритмы социального времени вместе с экологическими факторами могут вызвать антропоэкологическое напряжение даже целых популяций.

От расстройства социального и солнечного ритмов особенно страдают дети», – добавил он.

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