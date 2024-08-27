Из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге два человека погибли, еще пятеро пострадали, — ОВА

Враг ударил по гостинице, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Источник фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге ночью 27 августа. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, «два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, который произошел ночью. Это женщина и мужчина».

Также Сергей Лысак сообщил, что известно о пяти пострадавших.

«В больнице 43-летняя женщина – "трудная". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома», - говорится в сообщении.

Как отмечает председатель ОВА, пока неизвестна судьба еще двух человек – они могут находиться под завалами.

Также повреждения получили 6 магазинов, 4 многоэтажки и 8 автомобилей.

На месте трагедии продолжают работу все службы.

Источник фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

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