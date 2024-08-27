Через ракетний удар по готелю в Кривому Розі двоє людей загинули, ще п’ятеро постраждали, — ОВА

Ворог вдарив по готелю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Джерело фото: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Двоє людей загинули і п'ятеро постраждали внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі вночі 27 серпня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, «двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік».

Також Сергій Лисак повідомив, що відомо про п’ятьох постраждалих.

«У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома», - йдеться у повідомленні.

Як зауважує голова ОВА, наразі невідома доля ще двох людей – вони можуть можуть перебувати під завалами.

Також пошкоджень зазнали 6 магазинів, 4 багатоповерхівки та 8 автомобілів.

На місці трагедії продовжують роботу всі служби.

Джерело фото: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

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