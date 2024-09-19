Американские супруги на марафоне «Don't Can't for Ukraine» добрались до Тернополя

Супруги из США завершили очередной этап марафона в Тернополе, вместе с Нацгвардией Украины пробежали 5 км.

Супруги из США Тайлер и Никки Чей, которые участвуют в марафоне «Don't Can't for Ukraine» («Нет... Могу... ради Украины!»), достигли Тернополя. Там к ним присоединились представители Национальной гвардии Украины, которые вместе с американцами пробежали символическую дистанцию в 5 километров. Об этом сообщила Тернопольская областная военная администрация.

Супруги уже преодолели 300 км с начального пункта на границе Румынии, что соответствует семи марафонам. Они планируют завершить свой забег, преодолев всего 1200 км, в Запорожье.

«В медиа США Украина показывается, как полностью разбомбленная страна. Даже несмотря на войну, здесь есть замечательные города и люди. Мы хотим, чтобы мир это видел и еще больше поддерживал украинцев. Этот забег не просто испытание физической выносливости - это жест поддержки защитникам, которые борются за свободу и независимость Украины», - прокомментировал Тайлер Чей.

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