30 тысяч долларов за незаконную переправку в Молдову – подозревают жителя Хмельницкой области

При попытке незаконно переправить троих мужчин через госграницу его разоблачили правоохранители.

26-летнему жителю Хмельницкой области сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, гражданин присоединился к противоправной схеме получения прибыли от незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Он «работал» вместе с сообщниками, которые подыскивали желающих уехать в Молдову. Стоимость услуг достигала 10000 долларов с человека.

Установлено, что подозреваемый лично встречал и перевозил военнообязанных на территорию Днестровского района, где предоставил им необходимую консультацию по дальнейшему пересечению украинско-молдавской границы.

При попытке незаконно переправить троих мужчин (жителей Киевской и Ровенской областей) в возрасте от 23 до 43 лет через госграницу его разоблачили правоохранители.

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