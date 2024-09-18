В Ровенской области незаконно нарубили деревьев на 1,6 млн грн

Глава кооператива внес в лесорубный билет ложные сведения.

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В Ровенской области глава Кооператива получил подозрение в незаконной рубке деревьев, а также служебном подлоге официальных документов. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным досудебного расследования, глава Специализированного сельскохозяйственного обслуживающего Кооператива в 2020 году умышленно внес ложные сведения в лесорубный билет.

Так, имея данные о качественной и количественной характеристике каждого лесного участка, в документе должностное лицо вместо разрешенной санитарной рубки отдельных деревьев незаконно указал «сплошную лесосечную рубку».

Позже, на основании этого лесорубного билета, его подчиненные совершили рубку 487 деревьев разной породы, нанеся ущерб лесу на сумму почти 1 млн 648 тыс гривен.

Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

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