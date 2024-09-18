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В Хмельницкой области община переплатила 340 тысяч за электроэнергию

23:45, 18 сентября 2024
Недобросовестные энергопоставщики вернут излишне уплаченные средства за электричество.
В Хмельницкой области община переплатила 340 тысяч за электроэнергию
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В Хмельницкой области община переплатила 340 тысяч за электроэнергию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что между Виньковецким сельсоветом КНП «Виньковецкая многопрофильная больница» и двумя обществами-энергопоставщиками были заключены договоры поставки электроэнергии.

В дальнейшем поставщики инициировали заключение дополнительных соглашений об увеличении цены электрической энергии, предоставив для аргументации повышение цен документы, не подтверждающие рост цен на рынке.

Такое увеличение стоимости привело к чрезмерной уплате из бюджета более 340 тыс. грн.

Следовательно, прокуратура обратилась в суд с исками, которые полностью удовлетворены, а средства подлежат возврату Виньковецкому поссовету.

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