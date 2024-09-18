Недобросовісні енергопостачальники повернуть надмірно сплачені кошти за електрику.

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На Хмельниччині громада надмірно сплатила 340 тисяч за електроенергію. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що між Віньковецькою селищною радою, КНП «Віньковецька багатопрофільна лікарня» та двома товариствами-енергопостачальниками було укладено договори поставки електроенергії.

В подальшому постачальники ініціювали укладення додаткових угод про збільшення ціни електричної енергії, надавши для аргументації підвищення ціни документи, які не підтверджують ріст цін на ринку.

Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати з бюджету понад 340 тисяч грн.

Відтак, прокуратура звернулась до суду з позовами, які повністю задоволено, а кошти підлягають поверненню Віньковецькій селищній раді.

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