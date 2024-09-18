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Ціни на каву б'ють рекорди за останні 13 років

23:30, 18 вересня 2024
Ціни на каву знову піднялися, арабіка досягла рекордного рівня.
Ціни на каву б'ють рекорди за останні 13 років
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Через постійні перебої з поставками ціни на зерна арабіки досягли найвищого рівня за останні 13 років. Видання Bloomberg повідомляє, що ф'ючерси на арабіку виросли на 4,8%, досягнувши 2,72 долара за фунт у Нью-Йорку, що є найвищим показником з 2011 року. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, в основному через брак дешевших зерен робусти, що сприяє підвищеному попиту на арабіку.

Ріст цін на каву відбувається на фоні побоювань щодо суворих погодних умов у Бразилії, яка є провідним виробником кави. Країна завершила збирання врожаю 2024-25 років, але перспектива виробництва ослабла через спеку та посуху, що пошкодили поля. «Потенціал урожаю арабіки на сезон 2025/26 висить на волосині», - зазначив аналітик Rabobank Карлос Мера. Він підкреслив, що з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у районах вирощування арабіки постійно нижча за норму.

Ця проблема загострюється через перевантажені порти в кількох країнах, глобальний брак контейнерів, збої в роботі морських маршрутів через Червоне море, а також невтішні врожаї у В'єтнамі. Ціни на робусту також зросли на 4,2% у понеділок, продовжуючи тенденцію подорожчання.

Подорожчання кави додатково посилює інфляцію в напоїв, зокрема ціни на апельсиновий сік також піднялися через брак продукції. Рекордне зростання ф'ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв і десертів. Однак ціни на інші основні продукти харчування, такі як зерно, залишаються стабільними, що частково стримує загальну продовольчу інфляцію.

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