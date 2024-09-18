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Чи треба повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки при звільненні до закінчення робочого року — роз’яснення

23:12, 18 вересня 2024
У Держпраці пояснюють, що відрахування із зарплати працівників для покриття їх заборгованості підприємству можуть здійснюватися за наказом власника або уповноваженого ним органу, в тому числі при звільненні до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку.
Чи треба повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки при звільненні до закінчення робочого року — роз’яснення
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Державна служба з питань праці пояснює, чи має працівник повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку.

Статтею 127 КЗпП України передбачено, що відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваже-ного ним органу, в тому числі при звільненні до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки.

Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв’язку з переходом на пенсію.

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