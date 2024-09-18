Євросоюз не направить Угорщині 200 мільйонів євро — це штраф за порушення міграційної політики

Суд зобов’язав Угорщину виплатити 200 мільйонів євро за позбавлення мігрантів права подавати заяву про притулок.

Євросоюз почав процес повернення коштів, призначених для Угорщини, після того, як у країни закінчився термін виплати штрафу на €200 мільйонів за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає видання wwlp.

За його словами, з огляду на неспроможність Угорщини заплатити штраф Брюссель «переходить до того, що ми називаємо процедурою взаємозаліку», забираючи гроші зі спільних фондів, які мали направити в Будапешт.

Уйварі вказав, що потрібен час, аби визначити, які частини фінансування Угорщини можна відрахувати.

У червні суд зобов’язав Угорщину виплатити 200 мільйонів євро за позбавлення мігрантів права подавати заяву про притулок.

Суд також наклав додатковий штраф у мільйон євро за кожен день невиконання. Єврокомісія вже надіслала перший запит на сплату щоденних штрафів, які наразі становлять €93 мільйони.

«З моменту його отримання угорська влада матиме 45 днів, щоб здійснити цей платіж», — додав речник ЄК.

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