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Євросоюз не направить Угорщині 200 мільйонів євро — це штраф за порушення міграційної політики

17:35, 18 вересня 2024
Суд зобов’язав Угорщину виплатити 200 мільйонів євро за позбавлення мігрантів права подавати заяву про притулок.
Євросоюз не направить Угорщині 200 мільйонів євро — це штраф за порушення міграційної політики
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Євросоюз почав процес повернення коштів, призначених для Угорщини, після того, як у країни закінчився термін виплати штрафу на €200 мільйонів за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає видання wwlp.

За його словами, з огляду на неспроможність Угорщини заплатити штраф Брюссель «переходить до того, що ми називаємо процедурою взаємозаліку», забираючи гроші зі спільних фондів, які мали направити в Будапешт.

Уйварі вказав, що потрібен час, аби визначити, які частини фінансування Угорщини можна відрахувати.

У червні суд зобов’язав Угорщину виплатити 200 мільйонів євро за позбавлення мігрантів права подавати заяву про притулок.

Суд також наклав додатковий штраф у мільйон євро за кожен день невиконання. Єврокомісія вже надіслала перший запит на сплату щоденних штрафів, які наразі становлять €93 мільйони.

«З моменту його отримання угорська влада матиме 45 днів, щоб здійснити цей платіж», — додав речник ЄК.

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