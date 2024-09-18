Евросоюз не направит в Венгрию 200 миллионов евро — это штраф за нарушение миграционной политики

Суд обязал Венгрию выплатить 200 миллионов евро за лишение мигрантов права подавать заявление об убежище.

Евросоюз начал процесс возврата средств, предназначенных для Венгрии, после того, как у страны истек срок выплаты штрафа на €200 миллионов за нарушение правил ЕС по предоставлению убежища мигрантам. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает издание wwlp.

По его словам, учитывая несостоятельность Венгрии заплатить штраф, Брюссель «переходит к тому, что мы называем процедурой взаимозачета», забирая деньги из общих фондов, которые должны были направить в Будапешт.

Уйвари указал, что нужно время, чтобы определить, какие части финансирования Венгрии можно отчислить.

В июне суд обязал Венгрию выплатить 200 миллионов евро за лишение мигрантов права подавать заявление об убежище.

Суд также наложил дополнительный штраф в миллион евро за каждый день невыполнения. Еврокомиссия уже направила первый запрос на уплату ежедневных штрафов, которые составляют €93 миллиона.

«С момента его получения у венгерских властей будет 45 дней, чтобы осуществить этот платеж», — добавил спикер ЕК.

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