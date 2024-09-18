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Евросоюз не направит в Венгрию 200 миллионов евро — это штраф за нарушение миграционной политики

17:35, 18 сентября 2024
Суд обязал Венгрию выплатить 200 миллионов евро за лишение мигрантов права подавать заявление об убежище.
Евросоюз не направит в Венгрию 200 миллионов евро — это штраф за нарушение миграционной политики
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Евросоюз начал процесс возврата средств, предназначенных для Венгрии, после того, как у страны истек срок выплаты штрафа на €200 миллионов за нарушение правил ЕС по предоставлению убежища мигрантам. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает издание wwlp.

По его словам, учитывая несостоятельность Венгрии заплатить штраф, Брюссель «переходит к тому, что мы называем процедурой взаимозачета», забирая деньги из общих фондов, которые должны были направить в Будапешт.

Уйвари указал, что нужно время, чтобы определить, какие части финансирования Венгрии можно отчислить.

В июне суд обязал Венгрию выплатить 200 миллионов евро за лишение мигрантов права подавать заявление об убежище.

Суд также наложил дополнительный штраф в миллион евро за каждый день невыполнения. Еврокомиссия уже направила первый запрос на уплату ежедневных штрафов, которые составляют €93 миллиона.

«С момента его получения у венгерских властей будет 45 дней, чтобы осуществить этот платеж», — добавил спикер ЕК.

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