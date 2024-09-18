Из-за лесных пожаров в Полтавской области поезда будут курсировать по новым маршрутам

В Полтавской области изменены маршруты пригородных поездов для безопасности пассажиров.

Из-за масштабных лесных пожаров в Полтавской области ряд пригородных поездов будет курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В компании отметили, что для тушения пожаров в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях были привлечены 7 пожарных поездов и более 70 железнодорожников. Пожары охватили деревья в полосах отвода железной дороги, кусты, сухую траву и лесные участки.

«Сейчас они работают на участках Малая Перещепинская - Новые Санжары, Мельня - Выровка и уже ликвидировали пожар вблизи станции Кривой Рог Западный», - отметили в пресс-службе.

Из-за угрозы пожаров некоторые пригородные поезда на участке Малая Перещепинская - Новые Санжары временно меняют свои маршруты.

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