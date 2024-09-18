Практика судов
  1. В Украине

Из-за лесных пожаров в Полтавской области поезда будут курсировать по новым маршрутам

17:28, 18 сентября 2024
В Полтавской области изменены маршруты пригородных поездов для безопасности пассажиров.
Из-за лесных пожаров в Полтавской области поезда будут курсировать по новым маршрутам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за масштабных лесных пожаров в Полтавской области ряд пригородных поездов будет курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В компании отметили, что для тушения пожаров в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях были привлечены 7 пожарных поездов и более 70 железнодорожников. Пожары охватили деревья в полосах отвода железной дороги, кусты, сухую траву и лесные участки.

«Сейчас они работают на участках Малая Перещепинская - Новые Санжары, Мельня - Выровка и уже ликвидировали пожар вблизи станции Кривой Рог Западный», - отметили в пресс-службе.

Из-за угрозы пожаров некоторые пригородные поезда на участке Малая Перещепинская - Новые Санжары временно меняют свои маршруты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Алла Олейник избрана судьей Конституционного Суда

Съезд судей Украины избрал Аллу Олейник новой судьей КСУ.

Съезд судей Украины утвердил новую редакцию Кодекса судейской этики

Судьи теперь смогут руководствоваться новой редакцией Кодекса судейской этики.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Глава ВСП Григорий Усик призвал делегатов съезда судей не срывать голосование за нового судью КСУ, потому что это требование международных партнеров

Председатель ВСП Григорий Усик объяснил делегатам съезда, что они должны проголосовать за нового судью КСУ и не должны возмущаться уровнем финансового обеспечения судов.

Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді