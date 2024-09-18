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Через лісові пожежі в Полтавській області потяги будуть курсувати за новими маршрутами

17:28, 18 вересня 2024
В Полтавській області змінені маршрути приміських потягів для безпеки пасажирів.
Через лісові пожежі в Полтавській області потяги будуть курсувати за новими маршрутами
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Через масштабні лісові пожежі в Полтавській області низка приміських потягів буде курсувати за зміненими маршрутами. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

В компанії зазначили, що для гасіння пожеж у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях були залучені 7 пожежних поїздів та понад 70 залізничників. Пожежі охопили дерева в смугах відводу залізниці, кущі, суху траву та лісові ділянки.

«Наразі вони працюють на дільницях Мала Перещепинська - Нові Санжари, Мельня – Вирівка та вже ліквідували пожежу поблизу станції Кривий Ріг Західний» — зазначили в прес-службі.

Через загрозу пожеж деякі приміські потяги на ділянці Мала Перещепинська - Нові Санжари тимчасово змінюють свої маршрути.

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