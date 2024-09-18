Цены на кофе бьют рекорды за последние 13 лет

Цены на кофе снова поднялись, арабика достигла рекордного уровня.

Из-за постоянных перебоев с поставками цены на зерна арабики достигли самого высокого уровня за последние 13 лет. Издание Bloomberg сообщает, что фьючерсы на арабику выросли на 4,8%, достигнув 2,72 доллара за фунт в Нью-Йорке, что является самым высоким показателем с 2011 года. В этом году цены выросли примерно на 40%, в основном из-за нехватки более дешевых зерен робусты, что способствует повышенному спросу на арабику.

Рост цен на кофе происходит на фоне опасений относительно суровых погодных условий в Бразилии, которая является ведущим производителем кофе. Страна завершила уборку урожая 2024-25 годов, но перспектива производства ослабла из-за жары и засухи, повредивших поля. «Потенциал урожая арабики на сезон 2025/26 висит на волоске», - отметил аналитик Rabobank Карлос Мера. Он подчеркнул, что с начала засушливого сезона в апреле количество осадков в районах выращивания арабики постоянно ниже нормы.

Эта проблема обостряется из-за перегруженных портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, сбоев в работе морских маршрутов через Красное море, а также неутешительных урожаев во Вьетнаме. Цены на робусту также выросли на 4,2% в понедельник, продолжая тенденцию подорожания.

Подорожание кофе дополнительно усиливает инфляцию в напитков, в частности цены на апельсиновый сок также поднялись из-за нехватки продукции. Рекордный рост фьючерсов на какао увеличивает стоимость шоколадных напитков и десертов. Однако цены на другие основные продукты

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.