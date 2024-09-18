На Рівненщині незаконно нарубали дерев на 1,6 млн грн

Голова кооперативу вніс у лісорубний квиток неправдиві відомості.

На Рівненщині голова Кооперативу отримав підозру у незаконній порубці дерев, а також службовому підробленні офіційних документів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними досудового розслідування, голова Спеціалізованого сільськогосподарського обслуговуючого Кооперативу у 2020 році умисно вніс неправдиві відомості у лісорубний квиток. Так, маючи дані про якісну та кількісну характеристику кожної лісової ділянки, в документі посадовець замість дозволеної санітарної рубки поодиноких дерев незаконно вказав «суцільно лісосічну рубку».

Пізніше, на підставі цього лісорубного квитка, його підлеглі здійснили рубку 487 дерев різної породи, завдавши шкоди лісу на суму майже 1 млн 648 тис гривень.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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