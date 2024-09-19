30 тисяч доларів за незаконне переправлення до Молдови – підозрюють жителя Хмельниччини

При спробі незаконно переправити трьох чоловіків через держкордон його викрили правоохоронці.

26-річному жителю Хмельницької області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, громадянин долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Він «працював» разом зі спільниками, які підшукували охочих виїхати до Молдови. Вартість послуг сягала 10000 доларів з особи.

Встановлено, що підозрюваний особисто зустрічав та перевозив військовозобов’язаних на територію Дністровського району, де надав їм необхідну консультацію щодо подальшого перетину українсько-молдовського кордону.

При спробі незаконно переправити трьох чоловіків (жителів Київської та Рівненської областей) віком від 23 до 43 років через держкордон його викрили правоохоронці.

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