Американське подружжя на марафоні «Don't Can't for Ukraine» дісталося Тернополя

Подружжя з США завершило черговий етап марафону в Тернополі, разом з Нацгвардією України пробігли 5 км.

Подружжя з США Тайлер і Ніккі Чей, яке бере участь у марафоні "Don't Can't for Ukraine" («Ні... Можу... заради України!»), досягло Тернополя. Там до них приєдналися представники Національної гвардії України, які разом з американцями пробігли символічну дистанцію в 5 кілометрів. Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація.

Подружжя вже подолало 300 км з початкового пункту на кордоні Румунії, що відповідає семи марафонам. Вони планують завершити свій забіг, подолавши загалом 1200 км, у Запоріжжі.

«В медіа США Україна показується, як повністю розбомблена країна. Навіть попри війну, тут є чудові міста і люди. Ми хочемо, щоб світ це бачив і ще більше підтримував українців. Цей забіг не просто випробування фізичної витривалості — це жест підтримки захисникам, які борються за свободу та незалежність України», — прокоментував Тайлер Чей.

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