Как определять ставку эконалога в случае отсутствия разрешения на выбросы - разъяснение

В налоговой объясняют, что плательщик эконалога, не имеющий разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, самостоятельно определяет объемы выбросов и ставки налога.

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, как определять ставку эконалога в случае отсутствия разрешения на выбросы.

Отмечается, что согласно ст. 243 НКУ плательщики экологического налога применяют ставки налога, предусмотренные за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения.

Суммы налога, взимаемого за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, исчисляются налогоплательщиками самостоятельно ежеквартально исходя из фактических объемов выбросов, ставок налога по формуле, приведенной в п. 249.3 НКУ.

Объемы выбросов стационарными источниками загрязнения плательщики эконалога определяют самостоятельно, а для проверки правильности их определения контролирующие органы привлекают по предварительному согласованию работников органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по осуществлению государственного надзора ( контроля) в области охраны окружающей природной среды.

Следовательно, плательщик экологического налога, не имеющий разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, самостоятельно определяет объемы выбросов и ставки налога.

При этом к субъекту ведения хозяйства применяются штрафные (финансовые) санкции, определенные ст. 123 НКУ, если данные проверки свидетельствуют о занижении налогового обязательства вследствие неправильно примененной субъектом хозяйствования ставки экологического налога.

Вопросы по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения не входят в компетенцию органов ГНС.

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