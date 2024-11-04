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«Тысячу Зеленского» можно будет получить через Укрпочту – Минэкономики

15:35, 4 ноября 2024
Сейчас разрабатывается механизм получения средств єПідтримки через отделения Укрпочты.
«Тысячу Зеленского» можно будет получить через Укрпочту – Минэкономики
Фото: nikvesti.com
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В Украине сейчас разрабатывают механизм получения средств єПідтримки — 1000 грн на украинца, через отделение Укрпочты, чтобы граждане, не имеющие смартфонов и доступа к «Дії», смогли получили помощь. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что механизм программы «єПідтримки» будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

«Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут только граждане, которые выехали за границу», - рассказали в Минэкономики.

Там напомнили, что программа касается не только взрослых, но детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

«В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дії. Эти средства не будут облагаться налогом», - добавили в ведомстве.

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу помощи. Каждому будут раздавать по тысяче гривен.

Добавим, мошенники распространяют фейковые сообщения от имени Минсоцполитики о получении 1000 гривен.

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Владимир Зеленский Укрпочта

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