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«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через Укрпошту – Мінекономіки

15:35, 4 листопада 2024
Наразі розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти.
«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через Укрпошту – Мінекономіки
Фото: nikvesti.com
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В Україні наразі розробляють механізм отримання коштів єПідтримки  1000 грн на українця, через відділення Укрпошти, щоб громадяни, які не мають смартфонів і доступу до «Дії», змогли отримали допомогу. Про це УНН повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що механізм програми «єПідтримка» буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні.

«Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», - розповіли в Мінекономіки.

Там нагадали, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

«Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися», - додали у відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

Додамо, шахраї поширюють фейкові повідомлення від імені Мінсоцполітики про отримання 1000 гривень.

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Володимир Зеленський Укрпошта

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