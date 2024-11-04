«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через Укрпошту – Мінекономіки

Наразі розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти.

Фото: nikvesti.com

В Україні наразі розробляють механізм отримання коштів єПідтримки — 1000 грн на українця, через відділення Укрпошти, щоб громадяни, які не мають смартфонів і доступу до «Дії», змогли отримали допомогу. Про це УНН повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що механізм програми «єПідтримка» буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні.

«Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», - розповіли в Мінекономіки.

Там нагадали, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

«Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися», - додали у відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

Додамо, шахраї поширюють фейкові повідомлення від імені Мінсоцполітики про отримання 1000 гривень.

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