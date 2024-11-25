На Запорожье, Николаевщине и Харьковщине стартует программа грантов для сельских хозяйств

Начался прием заявлений на получение грантов на подготовку скота к зиме для пострадавших домохозяйств на прифронтовых территориях.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о старте программы поддержки пострадавших сельских хозяйств в трех прифронтовых областях. В рамках инициативы домохозяйства Запорожской, Николаевской и Харьковской областей имеют возможность получить гранты на сумму до 32 200 гривен для подготовки скота к зиме.

Программа реализуется Эстонским советом по делам беженцев (ERC) и направлена на восстановление сельскохозяйственных потребностей в пострадавших общинах. Гранты можно потратить на улучшение помещений для животных, закупку кормов и ветеринарную помощь.

Заявки на участие могут подать домохозяйства из таких общин:

- Запорожская область: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская громады;

- Николаевская область: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская громады;

- Харьковская область: Чугуевский район, Змиевская, Новопокровская и Слобожанская громады, Изюмский район, Барвенковская громада.

При рассмотрении заявок будет учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Последний срок подачи заявок - 30 ноября 2024 года.

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