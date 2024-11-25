На Запоріжжі, Миколаївщині та Харківщині стартує програма грантів для сільських господарств

Розпочався прийом заяв на отримання грантів на підготовку худоби до зими для постраждалих домогосподарств на прифронтових територіях.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт програми підтримки постраждалих сільських господарств у трьох прифронтових областях. В рамках ініціативи домогосподарства Запорізької, Миколаївської та Харківської областей мають можливість отримати гранти на суму до 32 200 гривень для підготовки худоби до зими.

Програма реалізується Естонською радою у справах біженців (ERC) і спрямована на відновлення сільськогосподарських потреб у постраждалих громадах. Гранти можна витратити на покращення приміщень для тварин, закупівлю кормів та ветеринарну допомогу.

Заявки на участь можуть подати домогосподарства з таких громад:

Запорізька область: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;

Миколаївська область: Миколаївський район, Шевченківська і Ольшанська громади;

Харківська область: Чугуївський район, Зміївська, Новопокровська і Слобожанська громади, Ізюмський район, Барвінківська громада.

Під час розгляду заявок буде враховуватись соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Останній термін подання заявок — 30 листопада 2024 року.

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