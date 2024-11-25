Практика судів
  1. В Україні

На Запоріжжі, Миколаївщині та Харківщині стартує програма грантів для сільських господарств

22:36, 25 листопада 2024
Розпочався прийом заяв на отримання грантів на підготовку худоби до зими для постраждалих домогосподарств на прифронтових територіях.
На Запоріжжі, Миколаївщині та Харківщині стартує програма грантів для сільських господарств
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт програми підтримки постраждалих сільських господарств у трьох прифронтових областях. В рамках ініціативи домогосподарства Запорізької, Миколаївської та Харківської областей мають можливість отримати гранти на суму до 32 200 гривень для підготовки худоби до зими.

Програма реалізується Естонською радою у справах біженців (ERC) і спрямована на відновлення сільськогосподарських потреб у постраждалих громадах. Гранти можна витратити на покращення приміщень для тварин, закупівлю кормів та ветеринарну допомогу.

Заявки на участь можуть подати домогосподарства з таких громад:

  • Запорізька область: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;
  • Миколаївська область: Миколаївський район, Шевченківська і Ольшанська громади;
  • Харківська область: Чугуївський район, Зміївська, Новопокровська і Слобожанська громади, Ізюмський район, Барвінківська громада.

Під час розгляду заявок буде враховуватись соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Останній термін подання заявок — 30 листопада 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Харків Запоріжжя Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та ЄДР і реєстром Пенсійного фонду

Дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Кабмін дозволив окремим рішенням міністра оборони збільшувати відсоток заброньованих у представництвах іноземних компаній, підприємствах та судах

Новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати.

Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

З закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно

Окрім того, що корупціонерів зможуть звільняти від покарання з випробуванням, у них тепер не конфісковуватимуть майно – набув сили закон.

В Україні створять новий Вищий спеціалізований адміністративний суд, куди суддів будуть відбирати міжнародні експерти разом з ВККС – законопроект Кабміну

На відміну від законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів, який вніс Андрій Мотовиловець, законопроект Ольги Стефанішиної не передбачає строків для проведення конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва