На Запоріжжі, Миколаївщині та Харківщині стартує програма грантів для сільських господарств

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт програми підтримки постраждалих сільських господарств у трьох прифронтових областях. В рамках ініціативи домогосподарства Запорізької, Миколаївської та Харківської областей мають можливість отримати гранти на суму до 32 200 гривень для підготовки худоби до зими.
Програма реалізується Естонською радою у справах біженців (ERC) і спрямована на відновлення сільськогосподарських потреб у постраждалих громадах. Гранти можна витратити на покращення приміщень для тварин, закупівлю кормів та ветеринарну допомогу.
Заявки на участь можуть подати домогосподарства з таких громад:
Під час розгляду заявок буде враховуватись соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Останній термін подання заявок — 30 листопада 2024 року.
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