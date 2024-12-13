Во время массированной атаки РФ ракеты летели на Закарпатье — в ОВА сообщили, как отработала ПВО

Одну из ракет сбили недалеко от города Мукачево.

Во время очередной массированной атаки РФ ракеты летели в сторону западных областей, в том числе несколько из них на Закарпатье. Как рассказали в Закарпатской ОВА, две ракеты были уничтожены.

Одну из ракет бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили возле города Мукачево.

На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется.

Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что энергосистема Украины подверглась новому массированному удару, что заставило «Укрэнерго» усилить ограничения потребления электроэнергии.

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