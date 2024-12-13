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Під час масованої атаки РФ ракети летіли на Закарпаття — в ОВА повідомили, як відпрацювала ППО

10:43, 13 грудня 2024
Одну з ракет збили неподалік міста Мукачево.
Під час масованої атаки РФ ракети летіли на Закарпаття — в ОВА повідомили, як відпрацювала ППО
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Під час чергової масованої атаки РФ ракети летіли у бік західних областей, зокрема кілька з них на Закарпаття. Як розповіли у Закарпатській ОВА, дві ракети було знищено. 

Одну з ракет бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево.

На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що енергосистема України зазнала нового масованого удару, що змусило "Укренерго" посилити обмеження споживання електроенергії.

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Закарпаття ракетний удар

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