Під час масованої атаки РФ ракети летіли на Закарпаття — в ОВА повідомили, як відпрацювала ППО

Одну з ракет збили неподалік міста Мукачево.

Під час чергової масованої атаки РФ ракети летіли у бік західних областей, зокрема кілька з них на Закарпаття. Як розповіли у Закарпатській ОВА, дві ракети було знищено.

Одну з ракет бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево.

На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що енергосистема України зазнала нового масованого удару, що змусило "Укренерго" посилити обмеження споживання електроенергії.

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