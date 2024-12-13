У ПФУ пояснили, коли електронний лікарняний може бути не сформовано

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як дізнатися про формування електронного лікарняного.
Е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності у кабінеті страхувальника або в особистому кабінеті застрахованої особи, на вебпорталі електронних послуг ПФУ, на підставі інформації медичного висновку в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб.
Після створення медичного висновку та його відправлення до реєстру листків непрацездатності на контактний номер телефона застрахованої особи надійдуть два смс-повідомлення:
Електронний лікарняний може бути не сформовано з таких причин:
– у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні:
– в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, помилкові, неактуальні відомості.
Смс-повідомлення про підтвердження відкриття е-лікарняного може не надійти у випадках, якщо:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.