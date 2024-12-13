У ПФУ пояснили, коли електронний лікарняний може бути не сформовано

Його не сформують, якщо в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, помилкові або неактуальні відомості.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як дізнатися про формування електронного лікарняного.

Е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності у кабінеті страхувальника або в особистому кабінеті застрахованої особи, на вебпорталі електронних послуг ПФУ, на підставі інформації медичного висновку в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб.

Після створення медичного висновку та його відправлення до реєстру листків непрацездатності на контактний номер телефона застрахованої особи надійдуть два смс-повідомлення:

від E-Health – щодо створення е-медвисновку із зазначенням його номера;

від Пенсійного фонду – щодо формування е-лікарняного, його номера і періоду дії.

Електронний лікарняний може бути не сформовано з таких причин:

– у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні:

інформація про трудові відносини особи на дату початку періоду її непрацездатності;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

– в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, помилкові, неактуальні відомості.

Смс-повідомлення про підтвердження відкриття е-лікарняного може не надійти у випадках, якщо:

особа не авторизувалася в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України та не підключила сервіс дистанційного інформування від Пенсійного фонду України;

в особистому кабінеті неактуальний номер телефона;

особа офіційно не працевлаштована та в реєстрі відсутні дані про сплату єдиного соціального внеску;

особа не є застрахованою і її дані відсутні в реєстрі застрахованих осіб; роботодавець не подав дані про працівника для внесення в реєстр застрахованих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.