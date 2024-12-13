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У ПФУ пояснили, коли електронний лікарняний може бути не сформовано

19:55, 13 грудня 2024
Його не сформують, якщо в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, помилкові або неактуальні відомості.
У ПФУ пояснили, коли електронний лікарняний може бути не сформовано
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як дізнатися про формування електронного лікарняного.

Е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності у кабінеті страхувальника або в особистому кабінеті застрахованої особи, на вебпорталі електронних послуг ПФУ, на підставі інформації медичного висновку в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб.

Після створення медичного висновку та його відправлення до реєстру листків непрацездатності на контактний номер телефона застрахованої особи надійдуть два смс-повідомлення:

  • від E-Health – щодо створення е-медвисновку із зазначенням його номера;
  • від Пенсійного фонду – щодо формування е-лікарняного, його номера і періоду дії.

Електронний лікарняний може бути не сформовано з таких причин:

– у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні:

  • інформація про трудові відносини особи на дату початку періоду її непрацездатності;
  • повідомлення про прийняття працівника на роботу;

– в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, помилкові, неактуальні відомості.

Смс-повідомлення про підтвердження відкриття е-лікарняного може не надійти у випадках, якщо:

  • особа не авторизувалася в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України та не підключила сервіс дистанційного інформування від Пенсійного фонду України;
  • в особистому кабінеті неактуальний номер телефона;
  • особа офіційно не працевлаштована та в реєстрі відсутні дані про сплату єдиного соціального внеску;
  • особа не є застрахованою і її дані відсутні в реєстрі застрахованих осіб; роботодавець не подав дані про працівника для внесення в реєстр застрахованих осіб.

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