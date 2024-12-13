Росіяни атакували об'єкти енергетики на Львівщині — змінюються графіки відключень світла

На Львівщині через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Фото: novyny.live

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Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Львівської області. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За його словами обійшлося без постраждалих.

«Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має.

Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії», - заявив Козицький.

Раніше ми писали, що енергосистема України зазнала нового масованого удару, що змусило «Укренерго» посилити обмеження споживання електроенергії.

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