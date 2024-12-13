Росія атакувала дронами ферму на Чернігівщині – загинули тварини

В Ніжинському районі пошкоджено ферму, у Прилуцькому – гімназія та житлові будинки.

Фото: chernigivskaODA

Чернігівська область знову стала об'єктом масованого нападу ворога. Унаслідок атаки ударними безпілотниками постраждали населені пункти в трьох районах області.

В Ніжинському районі внаслідок обстрілу було пошкоджено ферму, на якій загинули 11 корів. У Чернігівському районі атака дронів призвела до руйнування двох приватних будинків.

У Прилуцькому районі в результаті падіння БПЛА пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення та будівлю місцевої гімназії. За попередніми даними, постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нового масованого удару. В результаті Укренерго вводить нові обмеження по електроенергії.

Фото: chernigivskaODA

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