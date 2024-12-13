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Івано-Франківщина зазнала наймасованішої атаки за час повномасштабної війни, — ОВА

10:40, 13 грудня 2024
Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Івано-Франківщина зазнала наймасованішої атаки за час повномасштабної війни, — ОВА
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Як повідомлялося, енергосистема України зазнала нового масованого удару.

13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона зазначила, що на світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури.

«Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих.

По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки.

Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо. Та всім структурам, які допомагають протистояти російському терору», — наголосила Онищук.

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Івано-Франківськ енергетика війна електроенергія відключення світла обстріл графіки відключень світла ракетний удар

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