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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий анонсував зміни у підготовці військових

10:36, 13 грудня 2024
Михайло Драпатий наголосив, що Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий анонсував зміни у підготовці військових
Фото: zn.ua
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що Сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів. Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

Він наголосив, перш за все потрібно змінити ставлення до людей. Якісна підготовка особового складу передбачає переформатування програм та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб ЗСУ та динаміки фронту.

«Навички та вміння нашої основи - піхотинця - мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом», - заявив він.

За словами Драпатого, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

«По-друге, це технологічна перевага в озброєнні піхотинця. Сухопутні війська ЗСУ мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами», - написав він.

Також планується оптимізація управлінських процесів. «Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці», - написав Драпатий.

Він заявив, що головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу.

«Підсумовуючи. Люди, технології та прозоре управління – це той фокус уваги, який буде впроваджений у Сухопутних військах Збройних cил України. Отримав на це підтримку від верховного головнокомандувача Збройних сил. Зміни неодмінно будуть», - додав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про необхідність змін у підготовці військових в навчальних центрах.

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