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Україна почала реформу деінституалізації інтернатних закладів

11:48, 13 грудня 2024
В Україні починається реформа для інтеграції людей з інвалідністю – як дітей, так і дорослих.
Україна почала реформу деінституалізації інтернатних закладів
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В Україні розпочато впровадження Стратегії деінституалізації, метою якої є створення умов для незалежного життя людей з інвалідністю та літніх осіб у громадах. Реформа охоплює як дитячі інтернати, так і установи для дорослих, і буде реалізовуватися через стратегію, над якою працює Міністерство соціальної політики, повідомили у відомстві.

Основна мета реформи — забезпечити соціальну інтеграцію та створити умови для самостійного життя в громадах. Це дозволить людям з інвалідністю та літнім громадянам брати участь у соціально-економічному житті та зменшить потребу у перебуванні в інтернатах.

Згідно з даними Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні проживає понад 3 мільйони людей з інвалідністю, а кількість осіб, які потрапляють до інтернатів, зростає. Очікується, що до 2035 року кожен п’ятий українець буде старше 65 років, що підкреслює важливість цієї реформи.

В рамках цієї ініціативи, Україна зобов'язалася реалізувати низку міжнародних вимог, спрямованих на розвиток соціальної інфраструктури та послуг для підтримки людей з інвалідністю та літніх осіб.

«Зважаючи на взяті Україною зобов'язання та прагнення покращити якість життя людей з інвалідністю та осіб похилого віку, одним з основних завдань Міністерства соціальної політики є робота над створенням умов, які б забезпечували самостійне та незалежне життя у громаді, участь осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в соціально-економічному житті громади та суспільства. Створення таких умов в перспективі уможливить поступове припинення влаштування осіб в заклади інтернатного типу та поступову трансформацію інституцій», — заявила заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва.

Стратегія деінституалізації, що наразі знаходиться на стадії розробки, має п'ять основних цілей, серед яких: створення законодавчих умов для незалежного життя, економічна інтеграція, розвиток соціальних послуг у громадах, змінення ставлення суспільства та реформування інтернатних закладів.

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Мінсоцполітики інвалідність

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