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Украина начала реформу деинституализации интернатных учреждений

11:48, 13 декабря 2024
В Украине начинается реформа для интеграции людей с инвалидностью – как детей, так и взрослых.
Украина начала реформу деинституализации интернатных учреждений
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В Украине начато внедрение Стратегии деинституализации, целью которой является создание условий для независимой жизни людей с инвалидностью и пожилых людей в общинах. Реформа охватывает как детские интернаты, так и учреждения для взрослых, и будет реализовываться через стратегию, над которой работает Министерство социальной политики, сообщили в ведомстве.

Основная цель реформы - обеспечить социальную интеграцию и создать условия для самостоятельной жизни в общинах. Это позволит людям с инвалидностью и пожилым гражданам участвовать в социально-экономической жизни и уменьшит потребность в пребывании в интернатах.

Согласно данным Минсоцполитики, на сегодня в Украине проживает более 3 миллионов людей с инвалидностью, а количество лиц, которые попадают в интернаты, растет. Ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет старше 65 лет, что подчеркивает важность этой реформы.

В рамках этой инициативы, Украина обязалась реализовать ряд международных требований, направленных на развитие социальной инфраструктуры и услуг для поддержки людей с инвалидностью и пожилых людей.

«Учитывая взятые Украиной обязательства и стремление улучшить качество жизни людей с инвалидностью и лиц пожилого возраста, одной из основных задач Министерства социальной политики является работа над созданием условий, которые бы обеспечивали самостоятельную и независимую жизнь в обществе, участие лиц с инвалидностью и лиц пожилого возраста в социально-экономической жизни общества. Создание таких условий в перспективе сделает возможным постепенное прекращение устройства лиц в учреждения интернатного типа и постепенную трансформацию институтов», - заявила заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева.

Стратегия деинституализации, которая сейчас находится на стадии разработки, имеет пять основных целей, среди которых: создание законодательных условий для независимой жизни, экономическая интеграция, развитие социальных услуг в общинах, изменение отношения общества и реформирование интернатных учреждений.

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