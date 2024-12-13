Пользователи ChatGPT могут пообщаться с виртуальным Санта Клаусом

Новая функция будет доступна только к концу года.

Поскольку до Рождества осталось всего несколько недель, компания OpenAI добавила Санта Клауса в список голосов чат-бота ChatGPT. Это означает, что теперь каждый может поговорить с Сантой с помощью расширенного голосового режима ChatGPT.

Новая функция будет доступна только к концу года.

«Сегодня Санта выходит на все платформы ChatGPT и доступен до конца месяца… затем он вернется на Северный полюс», – рассказали в OpenAI.

Чтобы активизировать голос Санты, следует коснуться значка снежинки, который появится справа от текстового поля.

В настоящее время ChatGPT умеет отвечать на вопросы, предоставлять разную информацию, писать тексты, статьи, сценарии, решать задачи, формулирует идеи, пишет и налаживает программный код, генерирует текстовые описания для изображений и, наоборот, создает иллюстрации по запросу и т.д.

Ранее сообщалось, что OpenAI запустила подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц для исследователей и инженеров.

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