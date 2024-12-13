Укрзализныця открыла продажу первых билетов на прямой поезд в Будапешт

Поезд Киев – Будапешт курсировать ежедневно с 15 декабря.

Фото: fakty.com.ua

«Укрзализныця» сообщила, что с 13 декабря стали доступны первые билеты на новосозданный прямой поезд из Киева в Будапешт. Он будет курсировать ежедневно с воскресенья 15 декабря.

Билеты на новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт можно приобрести на официальном сайте «Укрзализныци» или в приложении.

Поезд в Будапешт будет выезжать из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 6 утра следующего дня. Обратно поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

«Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты Укрзализныци и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе + поездов в направлении Вены (путешествие продлится менее 3 часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран», – заявили в «Укрзализныце».

В составе поезда будут купейные и люксовые вагоны, стоимость купейных билетов – 2800 гривен.

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