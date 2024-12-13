Укрзалізниця відкрила продаж перших квитків на прямий потяг до Будапешта

Потяг Київ – Будапешт курсувати щоденно з 15 грудня.

Фото: fakty.com.ua

«Укрзалізниця» повідомила, що з 13 грудня стали доступні перші квитки на новостворений прямий потяг з Києва до Будапешта. Він почне курсувати щоденно з неділі 15 грудня.

Квитки на новий потяг №9/10 сполученням Київ – Будапешт можна придбати на офіційному сайті «Укрзалізниці» або у застосунку.

Поїзд до Будапешта буде виїздити з Києва о 10:16 і прибуватиме у Будапешт о 6 ранку наступного дня. Назад поїзд вирушатиме о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.

«Цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні + поїздів у напрямку Відня (подорож триватиме менше 3 годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюриха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн», – заявили в «Укрзалізниці».

У складі поїзда будуть купейні та люксові вагони, вартість купейних квитків – 2800 гривень.

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