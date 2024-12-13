Користувачі ChatGPT можуть поспілкуватися з віртуальним Санта Клаусом

Нова функція буде доступна лише до кінця року.

Оскільки до Різдва залишилося всього кілька тижнів, компанія OpenAI додала Санта Клауса до списку голосів чатботу ChatGPT. Це означає, що тепер кожен може поговорити з Сантою за допомогою розширеного голосового режиму ChatGPT.

Нова функція буде доступна лише до кінця року.

«Сьогодні Санта виходить на всі платформи ChatGPT і доступний до кінця місяця… потім він повернеться на Північний полюс», — розповіли в OpenAI.

Для того, щоб активізувати голос Санти, варто торкнутися значка сніжинки, який з’явиться праворуч від текстового поля.

Наразі ChatGPT уміє відповідати на запитання, надавати різну інформацію, писати тексти, статті, сценарії, розвʼязувати задачі, формулює ідеї, пише та налагоджує програмний код, генерує текстові описи для зображень і, навпаки, створює ілюстрації за запитом тощо.

Раніше ми писали, що OpenAI запустила підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць для дослідників та інженерів.

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